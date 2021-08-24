سانت إيتيان يعاود الاهتمام بضم مصطفى محمد.. وبطل الدوري الفرنسي يستفسر عنه

أكدت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، قد ينتقل لنادي سانت إيتيان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " راديو مونت كارلو" الفرنسي أن مصطفى محمد قد ينتقل للعب في الدوري الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار التقرير إلى أن نادي سانت إيتيان الفرنسي مازال مهتمًا بالتعاقد مع مصطفى محمد، إضافة لوجود اهتمام من ناديي ليل بطل الدوري الفرنسي وبوردو أيضًا، واللذين استفسرا عن وضعية اللاعب في الأيام الماضية.

وكان نادي سانت إيتيان الفرنسي مهتمًا بالتعاقد مع مصطفى محمد من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم مصطفى محمد لنادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم مع إمكانية الشراء.