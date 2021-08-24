بن شرقي يتصدر تويتر والجمهور: عايزين نخلص الدوري بدري

تصدر هاشتاج بن شرقي تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد التألق في الدقائق الأولى لمباراة الزمالك والأنتاج الحربي الحاسمة للقب الدوري الممتاز.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء، في تشجيع ودعم نادي الزمالك الذي يفصله دقائق معدوده على حسم لقب الدوري.

انتهت أحداث أول 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي و تمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات وإحراز الهدف الأول في الدقيقة 6 من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 76نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري وفي حال تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في لقاء اليوم يتوجد الزمالك بالدوري المصري بصفة رسمية قبل المواجهة الأخيرة ببطولة الدوري أمام البنك الأهلي يوم الجمعة القادمة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري .

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.



خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.



خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويخوض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور



خط الدفاع : محمد عبد الفتاح تاحا – محمد عبد الرازق بازوكا – إسلام جابر – علاء سلامة



خط الوسط: غنام محمد – حميد ماو – محمد إبراهيم اسماعيل – حسن ياسين



خط الهجوم: امادو نياس - مصطفى بدري