انتحار وجنون.. صدمة تامر أمين بسبب سيارة تسير عكس الاتجاه على الدائري

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو يرصد مطاردة الشرطة لـ سيارة نصف نقل تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه على الطريق الدائري، ودخل الإعلامي تامر امين في حالة من الدهشة والصدمة على الهواء.



وقال تامر امين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" في عز الضهر و سائق سيارة نصف نقل قرر يسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية.. دي مصيبة".

وأضاف تامر أمين :" ما فعله السائق تهور يصل لمرحلة الجنون، ومقدرش أقول الراجل ده في وعيه ولا لأ وليس لدي ما يثبت أنه كان متعاطي للمخدرات".

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واكمل تامر امين :" ما فعله السائق المتهور انتحار لانه كده ممكن يموت نفسه أو الناس اللي حواليه ".

وتابع تامر امين:" ما أعجبني هو تحالف الشعب مع الشرطة وقيام المواطنين بوقف سياراتهم على الطريق الدائري لمنع السيارة التي تسير عكس الاتجاه ، كما قام المواطنين بتصوير الواقعة لمساعدة الشرطة ".