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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 25-8-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.918 جنيه للشراء، و52.379 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، داخل شبكة شبكة فروع البنك التجاري الدولي.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 

وفي نهاية تعاملات أمس سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع. 

 سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

يعرض بنك الإسكندرية سعريْ شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند مستوى 48.41 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 

فيما جاءت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار 

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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