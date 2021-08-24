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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: سعيد بضمان البقاء في الدورى الممتاز بعد موسم صعب وشاق

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلي عن سعادته بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز . 

وقال خالد جلال بعد ضمان بقاءه في الدورى الممتاز : أشعر بسعادة كبيرة الآن عقب ضغط عصبي غير طبيعي طوال موسم شاق للغاية  نظراً لقوة و شراسة مسابقة الدوري المصري الممتاز .


وأكمل : منظومة نادي البنك الأهلي بقيادة أشرف نصار تستحق التواجد الدائم وسط كبار الكره المصريه فقد قدموا لنا الدعم المعنوي والمادي طوال الموسم وكان لهم دورا رئيسيا فيما تحقق اليوم .


وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلا  : أشكر لاعبي وجهاز فريق البنك الأهلي علي الروح القتالية العالية وإصرارهم علي تحقيق نتائج إيجابية.

البنك الاهلي و الاتحاد السكندري 

نجح البنك الإهلي فى البقاء فى الدوري المصري بعد التعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الإهلي إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما ارتقى الاتحاد للمركز السابع برصيد 45 نقطة .

وتأكد هبوط وادي دجلة بصفة رسمية عقب التعادل السلبي أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وأصبح وادي دجلة ثالث الأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية برفقة أسوان والإنتاج الحربي .

خالد جلال الاتحاد السكندري البنك الاهلي الدوري الممتاز الدوري

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