اقتصاد السعودية| افتتاح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

افتتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم في الرياض ، منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى الذي ينعقد بعنوان "فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي"، بحضور ومشاركة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ووكيل العمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار المهندس صالح خبتي، وقيادات قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين والمحليين في المملكة.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد تقدم الدكتور التميمي في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أسهم الأمر في بلوغ المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات الرقمية الدولية، وفي أن تصبح الأولى في التقدم التقني ضمن دول مجموعة العشرين.



وأوضح أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمو أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10٪ ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025، لافتا النظر إلى نمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنسبة 26٪ من الآن وحتى 2025.



وبين التميمي أن الإنفاق على الحوسبة السحابية سيمثل نسبة 30% من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول عام 2030.



وأشار إلى تبوء المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



واشتمل منتدى التقنية الرقمية على 5 جلسات نقاش سلّطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واستعرض دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات، كما تطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.