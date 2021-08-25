تعرف علي استراتيجية الدولة لتطوير واصلاح التعليم الفني.. فيديو

قال الدكتور محمد خليل الخبير التربوي ، أن التعليم الفني مهم جدا لأنه يؤهل الطلاب الي سوق العمل ، مشير الي ان هناك الكثير من أولياء الأمور الان يتوجهون الي تعليم أبنائهم تعليم فني .



وأضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، التعليم الفني قام باستحداث العديد من البرامج التعليمة والتي وصلت الي 45 برنامج ، مؤكدا ان التعليم الفني يهدف الي تخرج كوادر شابه وهذا يتطلب تدخل من رجال الاعمال .

وأوضح محمد خليل ، أن طلاب التعليم الفني يتلقون دروسهم الي جانب الممارسة العملية وهذا يساعدهم علي العمل في مختلف المجالات قبل وبعد التخرج ، لافتا الي ان الدولة توسعت في انشاء المدارس التكنولوجية والفنية .

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني؛ وقامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، أن وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق والمهن التي لم يعد هناك حاجة لها، وأوضح القطاع الخاص التخصصات والمواد العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك 26 مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات، مشيرًا إلى أن الطالب سيلتحق بالعمل خلال دراسته.