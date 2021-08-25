عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف علي استراتيجية الدولة لتطوير واصلاح التعليم الفني.. فيديو

المدارس التكنولوجية
المدارس التكنولوجية

قال الدكتور محمد خليل الخبير التربوي ، أن التعليم الفني مهم جدا لأنه يؤهل الطلاب الي سوق العمل ، مشير الي ان هناك الكثير من أولياء الأمور الان يتوجهون الي تعليم أبنائهم تعليم فني .


وأضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، التعليم الفني قام باستحداث العديد من البرامج التعليمة والتي وصلت الي 45 برنامج ، مؤكدا ان التعليم الفني يهدف الي تخرج كوادر شابه وهذا يتطلب تدخل من رجال الاعمال .

 

وأوضح محمد خليل ، أن طلاب التعليم الفني يتلقون دروسهم الي جانب الممارسة العملية وهذا يساعدهم علي العمل في مختلف المجالات قبل وبعد التخرج ، لافتا الي ان الدولة توسعت في انشاء المدارس التكنولوجية والفنية .

 

100 مدرسة بحلول 2030.. التعليم: السيسي صاحب فكرة إطلاق المدارس التكنولوجية

 

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني؛ وقامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، أن وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق والمهن التي لم يعد هناك حاجة لها، وأوضح القطاع الخاص التخصصات والمواد العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك 26 مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات، مشيرًا إلى أن الطالب سيلتحق بالعمل خلال دراسته.

التعليم الفني الطلاب سوق العمل أولياء الأمور البرامج التعليمة كوادر شابه رجال الأعمال

ترشيحاتنا

المغرب عن قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية معه: مبرراته عبثية

بعد عملية جراحية .. منة فضالي تغادر المستشفى وتشكر كل من ساندها

مدرب منتخب لبنان للسيدات: نفكر من الآن في مباراة مصر بكأس العرب

أسامة نبيه للاعبي الزمالك: كنتم على قدر المسئولية وتستحقون الدوري عن جدارة

شركة عالمية لإيجارات السكن تعلن استضافة 20 ألف لاجئ أفغاني مجانًا

بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

أول تعليق من موسيماني بعد خسارة لقب الدوري

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ