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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة"

جولات رقابية على
جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

نفذت عدة جهات حكومية سعودية جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية في كافة مناطق المملكة للتأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة" على منتجات ( الثلاجات – المجمدات – المجففات – الغسالات – المكيفات).


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد شملت الجولات (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 2024 زيارة ، ومخالفة 16 منشأة، وضبط 102 منتجا مخالفاً.

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وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونه "أسود وأبيض"، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقرؤه ، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة (النجوم).
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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