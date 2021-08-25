أحمد موسى: أنا أول واحد في مصر توقعت خسارة الأهلي للدوري وفوز الزمالك|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «السهرة صباحي» اليوم في ميت عقبة حال حصولهم على لقب الدوري، موضحًا أن شيكابالا أكثر السعداء باللقب، حيث إنه يشعر بمساهمته الكبيرة في تتويج الفريق باللقب.

هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بسبب اقترابه من الحصول على بطولة الدوري، إثر تغلبه على الإنتاج الحربي .

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مبروك لجمهور الزمالك الكبير وليس لدينا أي مشكلة أن نهنئه.

وأردف أنه توقع تتويج الزمالك بالدوري منذ مايو الماضي، مشيرا إلى أنه قال نصًا «الدوري في ميت عقبة، وعلى الأهلي التركيز في بطولة أفريقيا ويسيبه من الدوري النسخة الحالية لأن الدوري «بخ».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، «الناس منتظرة هقول إيه بعد فوز الزمالك هطلع أقول مبروك»، متسائلا: هقول إيه يعني؟! أنا عندي روح رياضية.

واستكمل خلال برنامجه على قناة صدى البلد، «أهنئ مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، والروح الرياضية يجب أن تسود بين الجميع، وعلى النادي الأهلي إرسال تهنئة لنادي الزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز».