تعرف على أهم الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية والثقافية .. غدا

يقدم موقع صدي البلد العديد من مواعيد و اماكن الفعاليات الثقافية و الحفلات الغنائية غدا .

دار الأوبرا المصرية

حفل جالا - فرقة اوبرا القاهرة - اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى فى مسرح سيد درويش الساعة ٨ مساء.



صندوق التنمية الثقافية



مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال

8:30 pm

مركز ابداع القاهرة



ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى

11:00 am

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية



ورشة الفنون التشكيلية اشراف أ/دعاء فتحى

12:00 pm

مركز ابداع الطفل ببيت العينى





ورشة تعلم اساسيات ومبادئ الرسم تحت اشراف أ/ رحاب عبد الحميد

12:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي





ورشة الفلوت إشراف / نهلة عوادم حروس

2:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط





تدريس اقسام بيت العود العربي الساز والعود والماندولين "

4:00 pm

بيت العود العربى ببيت الهراوى





ورشة ستوديو الممثل إشراف المخرج/محمد مرسي

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





فرقة التنورة التراثية في مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى الساعة

7:00 pm





بالتعاون مع مؤسسة جوانا عرض مسرحية كشك الباشا إخراج مصطفي فتوح

7:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





كتاب دليفرى "اون لاين" على صفحة المركز

8:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي

ساقية الصاوي

فريق بابيون يتميز بتقديمه كوكتيل غنائى طربى فكاهى الساعة ٧:٣٠ مساء

القلعة

تستقبل القلعة مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء ويستقبل المحكي غدا الفنانة نوران ابو طالب الساعة ٨ مساء و الفنان هشام عباس الساعة١٠ مساء