تعرف على أهم الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية والثقافية .. غدا

يقدم موقع صدي البلد العديد من مواعيد و اماكن الفعاليات الثقافية و الحفلات الغنائية غدا .
دار الأوبرا المصرية
حفل جالا - فرقة اوبرا القاهرة - اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى فى مسرح سيد درويش الساعة ٨ مساء.
صندوق التنمية الثقافية
مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال
8:30 pm
مركز ابداع القاهرة
ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى
11:00 am
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
ورشة الفنون التشكيلية اشراف أ/دعاء فتحى
12:00 pm
مركز ابداع الطفل ببيت العينى
ورشة تعلم اساسيات ومبادئ الرسم تحت اشراف أ/ رحاب عبد الحميد
12:00 pm
مركز طلعت حرب الثقافي
ورشة الفلوت إشراف / نهلة عوادم حروس
2:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)
3:00 pm
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
تدريس اقسام بيت العود العربي الساز والعود والماندولين "
4:00 pm
بيت العود العربى ببيت الهراوى
ورشة ستوديو الممثل إشراف المخرج/محمد مرسي
5:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
فرقة التنورة التراثية في مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى الساعة
7:00 pm
بالتعاون مع مؤسسة جوانا عرض مسرحية كشك الباشا إخراج مصطفي فتوح
7:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
كتاب دليفرى "اون لاين" على صفحة المركز
8:00 pm
مركز طلعت حرب الثقافي
ساقية الصاوي
فريق بابيون يتميز بتقديمه كوكتيل غنائى طربى فكاهى الساعة ٧:٣٠ مساء
القلعة
تستقبل القلعة مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء ويستقبل المحكي غدا الفنانة نوران ابو طالب الساعة ٨ مساء و الفنان هشام عباس الساعة١٠ مساء