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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أهم الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية والثقافية .. غدا

صدى البلد

يقدم موقع صدي البلد العديد من مواعيد و اماكن الفعاليات الثقافية و الحفلات الغنائية غدا .

 

دار الأوبرا المصرية

حفل جالا - فرقة اوبرا القاهرة - اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى فى مسرح سيد درويش الساعة ٨ مساء.
 

صندوق التنمية الثقافية
 

مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال

8:30 pm

مركز ابداع القاهرة
 

ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى

11:00 am

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
 

ورشة الفنون التشكيلية اشراف أ/دعاء فتحى

12:00 pm

مركز ابداع الطفل ببيت العينى


 

ورشة تعلم اساسيات ومبادئ الرسم تحت اشراف أ/ رحاب عبد الحميد

12:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي


 

ورشة الفلوت إشراف / نهلة عوادم حروس

2:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية


 

المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط


 

تدريس اقسام بيت العود العربي الساز والعود والماندولين "

4:00 pm

بيت العود العربى ببيت الهراوى


 

ورشة ستوديو الممثل إشراف المخرج/محمد مرسي

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية


 

فرقة التنورة التراثية في مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى الساعة

7:00 pm


 

بالتعاون مع مؤسسة جوانا عرض مسرحية كشك الباشا إخراج مصطفي فتوح

7:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية


 

كتاب دليفرى "اون لاين" على صفحة المركز

8:00 pm

مركز طلعت حرب الثقافي

 

ساقية الصاوي

فريق بابيون يتميز بتقديمه كوكتيل غنائى طربى فكاهى الساعة ٧:٣٠ مساء

 

القلعة

تستقبل القلعة مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء ويستقبل المحكي غدا الفنانة نوران ابو طالب الساعة ٨ مساء و الفنان هشام عباس الساعة١٠ مساء

ساقية الصاوي صندوق التنمية الثقافية مهرجان القلعة الفنون التشكيلية مركز الحرية للإبداع نوران أبو طالب مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مهرجان القلعة للموسيقي مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء فرقة التنورة التراثية الحرف التقليدية بالفسطاط

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