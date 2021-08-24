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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق اتحاد الصناعات على المنظومة الإلكترونية للإفراج الجمركي

الافراج الجمركي
الافراج الجمركي

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات،  تعليقا على منظومة الشباك الواحد ومنصة نافذة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، إنه مازلنا في مرحلة التجريب لأت منظومة  الشباك الواحد  عبر النافذة الالكترونية.

 

وأضاف محمد البهي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" لدينا تساؤلات وتخوفات  ووزارة المالية  تعمل على حل الكثير من المشاكل والتساؤلات التي يطرحها المجتمع الجمركي ".

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وتابع محمد البهي :" كان لدينا إشكالية في زمن الافراج الجمركي  قبل تطبيق النظام الجديد، مضيفا:" ندعم توجه القيادة السياسية بميكنة الدولة المصرية ومنها مصلحة الضرائب، والميكنة منظومة الإفراج الجمركي تمنع الاحتكار البشري مع موظفي الجمارك مما يقلل الفساد وتحسين التنافسية ".

 

وأكمل:"ما زال منظومة الشباك الواحد على المنصة الإلكترونية وضع جديد ومال زال في مرحلة التجريب ولكن هناك فائدة كبيرة تعم على المجتمع من جراء ميكنة المنظومة الجمركية وتسريع زمن الافراج الجمركي ".
 

الجمارك الضرائب الإفراج الجمركي الميكنة نافذة اخبار التوك شو

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