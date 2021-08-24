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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزوجة يجب أن تكون واثقة في أخلاق زوجها

أخصائية علم اجتماع: فقدان الثقة وراء تفتيش الأزواج لهواتف بعضهما

هاتف
هاتف

قالت أسما مراد، أخصائية علم الاجتماع واللايف كوتش، إنه لا توجد خصوصيات بين الزوجين؛ كما أن الزوجة يجب أن تكون واثقة في أخلاق زوجها؛ فهي لا ترضى أن يشك فيها زوجها وكذلك هو، مشيرة إلى أن مؤسسة الزواج ليست حدية؛ وإنما بها قدر من التفاهم والشفافية والانسجام والتوائم فيما بين الزوجين، وهناك فرق بين الغيرة والشك.

وأضافت "أسما مراد"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه ليس الأهم تفتيش هاتف الزوج؛ ولكن الأهم والفكرة الأكبر هي الثقة بشكل عام؛ فمن يفتش هاتف شريك حياته فإنه بالتالي سيفتش في كل ممتلكاته الخاصة والسبب فقدان الثقة، إلا إذا افترضنا أن هناك سببا للتفتيش فلا أرى مانع في ذلك.

وتابعت "أسما مراد" : "لا ينبغي للزوج أو الزوجة أن يتجسس على الطرف الآخر إلا بإذن، خاصة في بعض الأمور مثل تفتيش الهواتف، ونحتاج لإدارة العلاقة الأسرية بشكل حضاري، معقبة: "نريد تعميق الثقة بين الزوجين".

أخصائية علم الاجتماع أسما مراد صدى البلد البيه والهانم الثقة بين الزوجين

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