عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المخيف شريف يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الجونة

محمد شريف
محمد شريف

 أضاف النادي الأهلي الهدف الثالث  أمام الجونة ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف محمد شريف فى الدقيقة 80 ، من زمن المباراة عقب هجمة مرتدة ليمرر الكرة حسين الشحات من الجانب الايمن ويضع شريف الرة فى المرمى الخالي من حارسه

وافتتح التسجيل للجونة  محمد نجيب فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، من ضربة رأسية قوية سكنت شباك علي لطفي  حارس الاهلي بعد متابعة للكرة العرضية من الضربة الركنية من الجانب الايسر .

وسجل هدف التعادل للاهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 60 من زمن المباراة ، عقب إعاقة لؤي وائل لحسين الشحات بعد مراوغته، ليضع معلول الكرة على يمين محمد الغرباوي حارس الجونة.

وأضاف الهدف الثاني  حسين الشحات فى الدقيقة 69 من زمن المباراة ، عقب تمريرة رائعة عرضية من عمرو السولية يتابعها الشحات على القائم البعيد ويضع الكرة بيمناه على يسار الحارس محمد الغرباوي.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي الجونة في المركز 11 برصيد 37 نقطة. 

النادي الأهلي الجونة الدوري المصري الممتاز محمد شريف محمد نجيب حسين الشحات علي معلول

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. الأهلي يتعادل أمام الجونة 3-3 ويخسر لقبه المفضل

الدورى المصري.. حكاية 13 بطولة حققها الزمالك على مدار تاريخه

لاعبو الزمالك يحتفلون بالتتويج بالدوري المصري مع الجماهير باستاد الدفاع الجوي

رسميا.. إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة في هذا الموعد

بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من دلتا بلس؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تظلمات كثيرة على نتيجة الثانوية هذا العام.. التعليم تكشف السبب.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ