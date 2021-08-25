أخبار التعليم| هل ينخفض تنسيق الجامعات الخاصة.. إعلام القاهرة تصدر بيانا هاما يخص أحد أعضاء هيئة التدريس



نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحداثها



هل ينخفض تنسيق الجامعات الخاصة.. الأعلى للجامعات يجيب



أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه سيكون هناك تغيرات في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، خاصة بعد انخفاض المجاميع هذا العام، وتصريح وزير التعليم العالي بانخفاض التنسيق بنسبة تصل لـ 10%.

الميثاق الأخلاقي للتعليم الجامعي ضمن فعاليات برنامج القادة العام

اختتم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، برنامج القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس، والذى حضره 120 من السادة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية



لطلاب الشعبة الأدبية.. اعرف مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021



أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، أنه يوجد في مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021 انخفاض الحد الأدنى للكليات في جميع الشعب وذلك ما بين الـ 7% إلى 10 % مقارنة بالعام الماضي .

ميكنة العملية الامتحانية والتدريب على برنامج ريمارك وكوركت ورشة عمل بتربية عين شمس



نظمت كلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل تحت عنوان ميكنة العملية الامتحانية والتدريب على برنامج ريمارك وكوركت.

في اليوم الرابع.. معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالبًا

أعلن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والذي تم استقبالهم في اليوم الرابع للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

قدم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، التهنئة إلى اللواء هانى عويس، بمناسبة توليه مهام مدير أمن الغربية، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله.



خلال افتتاحه أعمال التطوير بكلية الطب.. رئيس جامعة طنطا: دعم المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا‏، حرص المستشفيات الجامعية بطنطا على تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى بمحافظات الدلتا، موضحًا أنه سيتم دعم وتعزيز قطاع الطوارىء من خلال مستشفى 900 900 الجديد الذى سيتم تشيده قريبًا بمواصفات عالمية.

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية بقرية «منية المرشد»| شاهد

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية منية المرشد، والقرى المجاورة بمركز مطوبس، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

طلاب الهندسة والتكنولوجيا و التعليم بحلوان يبدعون في مشروعات تخرجهم .. تفاصيل

اطلقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم ر ئيس الجامعة اليوم معرض الابتكارات ومشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة * "تحت شعار" مصر بتسوقلك .

إعلام القاهرة تصدر بيانا هاما يخص أحد أعضاء هيئة التدريس

أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بيانا هاما بشأن ما صدر عن أحد أعضاء هيئة التدريس المنتمين للكلية .

رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، “لفت نظري تداول البعض لبوست على مواقع التواصل الاجتماعي يشير لكتاب قديم لي صدر عام ١٩٨٤ ويحمل عنوان (المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة)، وقد لفت هذا المنشور انتباه بعض الكاتبات والقيادات النسائية المحترمات فكتبن يتساءلن عن مدى صحة العبارات المقتطعة من سياقها”.