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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد .. قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة في 6سنوات.. وهذه أسعار الذهب

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأخبار والأحداث الاقتصادية خلال الفترة المسائية من اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، والتي جاء من بينها:

بعد تصريحات الرئيس.. 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة في 6سنوات
قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن الدولة وفرت ايجارات للمواطنين لتوفير سكن بديل لهم لحين الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتاً إلى ان سكان منطقة مثلث ماسبيرو حصلوا على 40 ألف جنيه كاش فور خروجهم من منازلهم ليتمكنوا من ايجار سكن بديل بواقع 1200 جنيه في الشهر لمدة 3 سنوات، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 100% من الموقع العام ويتبقى فقط اللاند سكيب.

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ابدأ مشروعك دلوقتي.. قصة نجاح بدأت بـ 1000 جنيه وصلت للقمة
يسعى الكثير من الشباب إلى البدء  بمشروع صغير ولكن تواجههم مشكلة ضعف رأس المال والخبرة في التسويق، لذلك ذهبت كاميرا "صدى البلد" إلى المحل التجاري الخاص بـ "ريم حمزة" التي بدأت مشروعها على مواقع التواصل الاجتماعي برأس مال ودعاية  بسيطة ووصلت إلى امتلاك ماركة تجارية للملابس النسائية. 

 

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43 الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق. 

تعرف على آخر أسعار الذهب بالأسواق.. وأفضل وقت للشراء
شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات، متأثرة بالارتفاع في تعاملات البورصة العالمية لمستوى 1801دولار للأوقية، وسجل جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلية  682 جنيهًا.

 

2.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة اليوم الثلاثاء
سجلت قيمة تداول البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع نحو 2.5 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 599 مليون سهم بتنفيذ 70366 صفقة (بيع - شراء).

 

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