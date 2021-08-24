الجمهوريون يمتنعون.. النواب الأمريكي يقر خطة ميزانية بـ3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على خطة للميزانية الاتحادية بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، صوت مجلس النواب الأمريكي ب 220 صوتًا مقابل 212 لتمرير المشروع، الذي يقدر بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن جميع الديموقراطيين صوتوا من أجل المشروع، ولم يؤيد أي من الجمهوريين الإجراء.

وتتضمن الميزانية المقترحة إعفاءات ضريبية ومنحا لتشجيع "الطاقة النظيفة" والتصنيع والنقل، كما تشمل أيضا تغييرات في سياسات الهجرة والتعليم.

كما تتضمن الموافقة التزام غير مشروط للتصويت على ميزانية البنية التحتية في 27 سبتمبر المقبل، والمصممة خصيصًا لإرضاء المعارضين من الحزب الديموقراطي، وعددهم 9.

وقدم المجلس أيضا مشروع قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ الأمريكي.