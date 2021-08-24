الدوري المصري.. الأهلي يتعادل أمام الجونة 3-3 ويخسر لقبه المفضل

تعادل النادي الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد الاهلي الى النقطة 73 فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الجونة الى 38 نقطة فى المركز الحادي عشر.

افتتح التسجيل للجونة محمد نجيب فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، من ضربة رأسية قوية سكنت شباك علي لطفي حارس الاهلي بعد متابعة للكرة العرضية من الضربة الركنية من الجانب الايسر .

وسجل هدف التعادل للاهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 60 من زمن المباراة ، عقب إعاقة لؤي وائل لحسين الشحات بعد مراوغته، ليضع معلول الكرة على يمين محمد الغرباوي حارس الجونة.

وأضاف الهدف الثاني حسين الشحات فى الدقيقة 69 من زمن المباراة ، عقب تمريرة رائعة عرضية من عمرو السولية يتابعها الشحات على القائم البعيد ويضع الكرة بيمناه على يسار الحارس محمد الغرباوي.

وسجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 80 ، من زمن المباراة عقب هجمة مرتدة ليمرر الكرة حسين الشحات من الجانب الايمن ويضع شريف الرة فى المرمى الخالي من حارسه

وقلص محمد الشبراوي الفارق للجونة فى الدقيقة 86 من زمن المباراة ، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الايسر ليستلمها الشبراوي ويراوغ ياسر ابراهيم ويضع الكرة على يمين علي لطفي .

وأرك الجونة هدف التعادل فى الدقيقة الاخيرة من المباراة بعدما احتسب الحكم امين عمر ضربة جزاء للفريق الساحلي ليضعها عمر السعيد على يمين الحارس علي لطفي .