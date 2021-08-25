التنمية المحلية: أسعار انتظار المركبات في الشوارع مازالت في طور المراجعة والتقييم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تعليقا على قانون انتظار المركبات، إن القانون يقنن وضع ويهدف لضبط حركة الانتظار السيارات في الشوارع وساحات الانتظار .

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر "المذاع على قناة " سي بي سي "، :" قانون انتظار المركبات ينص على تواجد لجنة عليا في كل محافظة تنظم أماكن انتظار المركبات في الشوارع وأوقات انتظار المركبات في الشوارع وأسعار الانتظار ".



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وتابع خالد قاسم :" اللجنة المشكلة في كل محافظة تقوم بتحديد أماكن انتظار المركبات بما لا يعوق حركة المرور واللجنة العليا تضع كراسات شروط لاستغلال اماكن انتظار المركبات، ويتم جلب شركات مساهمة لها ملاءة فنية ومالية من أجل التشغيل وجلب عمالة تحصل على تراخيص من أجل تنظيم عملية انتظار السيارات ".

واكمل خالد قاسم :" من يزاول نشاط المساهمة في اصطفاف السيارات لا يقل عمره عن 21 عاما ولا يتعاطى مواد مخدرة ولا يكون عليه أحكام او عقوبة جنائية ويكون مؤديا للخدمة العسكرية ".

ولفت خالد قاسم :" كافة أسعار انتظار المركبات في الشوارع مازالت تحت المراجعة والتقييم، و يجب أن تتناسب قيمة الرسوم مع المستوى الاقتصادي للشوارع والأحياء ".