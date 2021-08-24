البنك الأهلي قرر عمل ممر شرفي للزمالك بعد التتويج بالدورى

هنأ نادي البنك الأهلي ، فريق الزمالك بعد التتويج بلقب الدورى الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه

وقرر نادي البنك الاهلي عمل ممر شرفي للاعبي الزمالك بعد الفوز بلقب بطولة الدورى المصري الممتاز بشكل رسمي .

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

في الدقيقة الـ6 أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .