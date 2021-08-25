عفيفى : شئ محبط إنك تجيب جولين وتفرح بيهم ثم يتضح إن مكانش ليهم لازمة

نشر الإعلامى أحمد عفيفى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب عفيفى “ شئ محبط جدًا انك تفضل على اعصابك خايف تستقبل اهداف ومستني تسجل وتجيب جولين فعلا وتفرح بيهم ثم يتضح ان مكانش ليهم لازمة ”.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك