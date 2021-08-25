الدوري في 100 عقبة.. أحمد عيد يحتفل بفوز الزمالك مع إسماعيل يوسف

احتفل لاعب نادي الزمالك الأسبق، أحمد عيد عبد الملك بفوز نادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز، عقب انتهاء مباراة الانتاج الحربي بنتيجة 2/0.

وهنأ جماهير القلعة البيضاء بالفوز، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الدوري في ١٠٠ عقبة”.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك.