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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» في كفر الشيخ .. اليوم

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، لتوزيع بِدَل واقية وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة، لـ 900 صياد بكفر الشيخ من بين 7 آلاف و145 صيادًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الثانية "بر أمان" للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وتنطلق المرحلة الثانية من المبادرة من برج البرلس لرعاية صغار الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.


ويعقد محافظ كفر الشيخ ووزيرة التضامن، مؤتمراً لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية" بر أمان "بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات مديرية التضامن بكفر الشيخ، وعدد من الصيادين.
 

يذكر أن مبادرة «بر أمان» سيتم تنفيذها على 4 مراحل، ضمت المرحلة الأولى «بحيرة الريان» بالفيوم، وتشمل كذلك بحيرات «إدكو ومريوط والمنزلة»، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم الثانية بحيرات" البرلس والمرة والتمساح "ويستفيد منها 7416 صيادًا، في حين تركز الثالثة على الصيادين بمناطق" دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواي وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان "ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما الرابعة فتشمل بحيرتي" ناصر والبردويل "، بجانب مناطق" العريش وبئر العبد ورمانة» ويستفيد منها 7707 صيادين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية وزارة التضامن تحيا مصر

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