نشرة التحقيقات| مظاهر مدهشة بأفغانستان قبل الجماعات المتطرفة.. الرئيس يوجه بالارتقاء بوعي المواطنين

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية أمس الثلاثاء 24 أغسطس..

تتعهد الدولة المصرية دائما بالحفاظ على كرامة أبنائها داخليا وخارجيا والحفاظ على أمنهم وسلامتهم ضد أي عدوان أو هجمات إرهابية في مختلف دول العالم وأي تهديدات لحياة شعبها ومصالحه.

وفي ظل سعي مصر للحفاظ على أبنائها حول العالم، صدرت الأوامر من القيادة السياسية لإعادة المصريين العالقين في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وبالفعل تمكنت القاهرة من إعادة أبنائها إلى أحضانها مرة أخرى أمس، وعادت الجالية المصرية في أفغانستان على متن طائرة عسكرية بتوجيه من الرئيس السيسي، وهو أروع مثال على تطبيق مبدأ الحفاظ على أمن وكرامة المصريين المهاجرين بالخارج والحفاظ على هيبة الدولة المصرية.

وفي هذا الصدد قالت، نهلة عبد المنعم، الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن قرار الحكومة المصرية وأوامر قيادتها السياسية بإعادة المصريين والجالية المصرية في أفغانستان، هو موقف إيجابي كبير يحسب للإدارة المصرية، بداية من جهودها في تلك العملية الصعبة، وحتى نجاها والإعلان عنها.

أزمات جديدة تشهدها أروقة نقابة المحامين، بشأن صرف المعاشات وزيادتها، وتحسين منظومة العلاج، مما أضطر نقيب المحامين رجائي عطية، للرد على حملات التزييف عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة للمحامين اليوم الثلاثاء، ووجه العديد من الرسائل المهمة حول عدة موضوعات من بينها صرف المعاشات وزيادتها، وتحسين منظومة العلاج، أكاديمية المحاماة، القيمة المضافة، ونجدة المحامي حال حدوث مشكلة معه أثناء عمله.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء، سأتحدث إليكم اليوم في بعض الأمور النقابية، والسبب حملات التزييف المقصودة التي تُشن بنوايا عمدية مغرضة لتشوه الصورة أمام الجمعية العمومية».

كرم موقع «صدى البلد» الإخباري، الإعلامي والإذاعي القدير رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم.

وعلى هامش التكريم قال الإذاعي الكبير إن «وجودي رئيسا لإذاعة القرآن الكريم يرجع فيه الفضل لله دائما، ثم لـ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وبموافقة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم الاتصال بي من قبل محمد نوار وأخبرني بالقرار المفرح».

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة «صدى البلد» بضرورة زيادة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين، موجها كلامه إلى المفكرين والمثقفين وصناع الأفلام من المنتجين والمخرجين.

أوضح الرئيس السيسي: «أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعى بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين»، معقبا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف أنه المفروض نصيغ فهمنا للمعتقد، وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه، عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة، كلام كبير أوي».

وأكمل: «أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل».

ربما لا يعلم الكثير من أجيالنا الحديثة غير الوجه الذي يتسيد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بان أفغانستان بؤرة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويحاول سكانها والجاليات الأجنبية بها الهروب منها بعد سقوط العاصمة كابول وباقي أجزاء أفغانستان في يد حركة طالبان المعروفة بتشددها.

كما أن ما لا يعرفه الكثيرون أيضا، أن أفغانستان كانت دولة وسطية ومعتدلة مثل باقي دول العالم، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

قالت نهلة عبد المنعم، الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن أفغانستان قبل الغزو السوفيتي، كانت دولة مؤسسات مثل باقي دول العالم، وتمارس فيها أنشطة سياسية واجتماعية مثل تعليم النساء، كما أن للمرأة حقوق الذهاب إلى العمل بكل أريحية وبدون فرض أي مظهر خارجي أو ملابس كما هو قائم الآن في ظل سيطرة حركة طالبان على السلطة.