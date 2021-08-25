وفقا لتوجيهات السيسي.. تفاصيل تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير دور الرعاية

كشف محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير دور الرعاية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محمود شعبان، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن تطوير 40 مؤسسة رعاية بتكلفة 2 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يقوم عليه أبناء المؤسسة؛ ليستقبلون شكاوى أخواتهم، على أن تتسلم الوزارة تقريرًا بما يحدث داخل المؤسسات.

وفي السياق نفسه أشار محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن تلك المؤسسات ستوفر للأطفال كافة احتياجاتهم لتكون بيئة تنموية، مؤكدا إنشاء قاعدة بيانات موحدة تحتوي علي بيانات للأطفال.

