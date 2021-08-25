أوليفيرا : الزمالك يمتلك أفضل 3 حراس في مصر

أكد أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك أنه سعيد للغاية.. بعد أن أدى الفريق ما عليه وحقق لقب الدوري في النهاية.

وشدد أوليفيرا على أن الفريق مر بأوقات صعبة على مدار الموسم، وكان الجميع على قدر المسئولية.

وأثنى أوليفيرا على حراس الزمالك "أبو جبل وجنش وعواد"، مشيرا إلى أنهم الأفضل في مصر.

واختتم مدرب حراس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق حقق بطولة غالية، وهدفه الآن هو المنافسة على بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين ليتوج ببطولة الدوري رسميًا، بعد أن رفع رصيده إلى ٧٩ نقطة قبل جولة من نهاية المسابقة.