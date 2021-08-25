شاهد.. شباب يبتكرون روبوتاً لتأمين الأماكن الحيوية | تفاصيل

كشفت نادين تامر تفاصيل قيام فريقها بابتكار روبوت أمني للكشف عن المشتبه بهم وتأمين الأماكن الحيوية.

وقالت نادين تامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" : "نتعلم أساسيات البرمجة في سن صغيرة لتجميع أكبر قدر من المعلومات عن البرمجة والذكاء الاصطناعي كي تساعدنا بشكل كبير في المستقبل”.

وأضافت نادين تامر:" الروبوت هو حارس أمن نستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي ويستخدم الكاميرات في تنفيذ المهام الموكلة له ويقاس التردد الحراري الصادر اي شخص يمر بجوار الروبوت، إضافة إلى تواجد كاميرا به للتعرف على أوجه الأشخاص".

من جانبه قال سيف حسام أحد أعضاء فريق ابتكار الروبوت الأمني: "نحن في الصف الثاني الثانوي وندرس أساسيات البرمجة، واستخدمنا الذكاء الاصطناعي داخل الروبوت الأمني ونستعمل كمبيوتر مصغر في الروبوت الأمني".

