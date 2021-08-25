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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم

إسعاف
إسعاف

أصيبت طالبتان بحالة اختناق في حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الطالبتين إلى استقبال مستشفى بلطيم، لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بحدوث حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، أدى لإصابة طالبتين باختناق.

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هرعت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، ونقلت الطالبتان عبر سيارتي إسعاف لاستقبال مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين أن المصابتين، «ش.م» 20 سنة مصابة باختناق وانخفاض في ضغط الدم، و«ر.أ»، 18 سنة، مصابة باختناق، وتم إجراء الإسعافات الأولية باستقبال المستشفى وتم خروج الطالبتين، لتحسن حالتهما.

محافظة كفر الشيخ المستشفى كفر الشيخ حادث حريق

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