فيزيائية ونفسية.. تغيرات تظهر على الحوامل في الشهر السابع.. تعرفي عليها

تعاني السيدات الحوامل خلال الشهر السابع من الحمل من بعض التغيرات التي تطرأ عليهن سواء تغيرات فيزيائية في شكل الجسم أو نفسية بسبب زيادة الوزن وعدم الشعور بالراحة.

ماذا يحدث للأم في الشهر السابع؟

كشف موقع natalben، عن أبرز التغيرات التي تطرأ علي الأم في الشهر السابع من الحمل، كان أبرزها :

-تظهر مشاكل النوم أثناء الحمل

في الشهر السابع من الحمل ، يمكن أن تعاني الأم من مشاكل بسبب وزن الطفل ، مثل احتباس السوائل وتورم الساقين والكاحلين، هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى فصول إعداد الأمومة والولادة لمعرفة كيفية التعامل مع فترة ما بعد الولادة

-تغيرات في الأم

قد تبدأ مشاكل النوم بسبب التغيرات الهرمونية وحركات الجنين التي قد تكون مؤلمة في بعض الأوضاع، هذا هو السبب في أن الأرق يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان. أنسب وضع للنوم أثناء الحمل هو الجانب ، ويفضل الجانب الأيسر.

-تغيرات فيزيائية

الرحم بالفعل حوالي 10 سم فوق السرة، يشجع ضغط الرحم على منطقة العانة ظهور الدوالي الفرجية، زيادة الوزن الطبيعية هي حوالي 9-10 كجم ، لذلك من الطبيعي أن يحدث بعض التورم في الكاحلين في نهاية اليوم ، خاصة وأن عودة الأوردة تتأثر أيضًا.

قد تعاني المرأة الحامل من تساقط طفيف للشعر ، والذي يتعافى بعد الولادة، سوف تعاني أيضًا من زيادة في شعر الوجه والذراعين والساقين والظهر وفوق العانة، يمكن أن تنمو أظافرك أيضًا بشكل أسرع ويمكن أن تكون أكثر هشاشة، يمكن أن تكون علامات التمدد ملحوظة للغاية خاصة على البطن والفخذين والثديين.

-حكة في الجلد

في سبعة أشهر قد تلاحظ أنك تريد تمزيق بشرتك إلى أشلاء مع تمدد بشرتك تجد النساء الحوامل أن بشرتهن أكثر حكة، تجنب الاستحمام بالماء الساخن، افركي الزيوت المهدئة أو المرطب اللطيف على بشرتك واستحم في ماء دافئ.

-التغيرات النفسية

بحلول الثلث الثالث من الحمل ، يصبح المخاض أقرب، يمكن أن يثير هذا القلق بشأن الولادة والقدرة على التعامل مع رعاية المولود الجديد.

سيساعدك حضور دورات ما قبل الولادة على التحكم في هذا القلق ومساعدة شريكك على الاستعداد أيضًا، سوف تتعلم عن تقنيات التنفس ، وكيفية إدارة الألم ، والولادة المهبلية والقيصرية ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ، مثل النفاس.