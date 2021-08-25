رواية "مغلق للصيانة" للكاتب هشام شحاتة في معرض الكتاب المقبل

شارك الكاتب الشاب هشام شحاتة، فى معرض الكتاب الدولى الـ53، بمؤلَّفَهِ الجديد "مغلق للصيانة"، من خلال دار الأسرة للنشر والتوزيع.

وتتناول رواية "مغلق للصيانة"، حالة نادرة من الاضطرابات الذهنية تصاب بها البطلة، والتي تؤدي بها إلى التورط في العديد من المواقف، من خلال قصة حب تجمع بطلى الرواية، تواجههم العديد من مصائب الحياة لعرقلة حلم حياتهما فى أن يصبحا ويكونا أسرة واحدة.

وأعرب هشام شحاته، عن سعادته بالمشاركة فى معرض الكتاب المقبل، مؤكدا أنه يتوقع أن تنال الرواية استحسان الجمهور لما تحمله من أهداف وحقائق بين طيات الصفحات.

الكاتب هشام شحاتة، ينشر أعماله الأدبية من خلال عدد من المواقع الإخبارية الشهيرة، كما يستعد لإصدار مجموعته القصصية "الحقونا يا سادة"، "موبيليا وسط البلد".