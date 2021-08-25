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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة عالمية لإيجارات السكن تعلن استضافة 20 ألف لاجئ أفغاني مجانًا

اللاجئين الأفغان
اللاجئين الأفغان

أعلن براين تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" لإيجارات أماكن السكن، أنَّ الشركة ستبدأ في إيواء 20 ألف لاجئ أفغاني حول العالم، في عقارات مُدرَجة على منصتها. 


وقال تشيسكي، في سلسلة من التغريدات، إنَّ الشركة ستدفع مقابل هذه الإقامات المؤقتة، التي ستنظمها منصة Airbnb.org، ذراع الشركة غير الربحي، بالإضافة إلى منظمات شريكة ومنظمات مساعدة أخرى.


وحث تشيسكي الأشخاص الراغبين في استضافة عائلة أفغانية لاجئة على التواصل مع الشركة، ودعا قادة الأعمال إلى زيادة دعمهم.


وكتب الرئيس التنفيذي، في منشور على مدونة الشركة: "مع إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان في جميع أنحاء العالم، تمثل أماكن إقامتهم الفصل الأول في حياتهم الجديدة.. وبالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 20 ألفًا، آمل أن يوفر لهم مجتمع (إير بي إن بي) مكانًا آمنًا للراحة والبدء من جديد".

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