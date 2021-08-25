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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب لبنان للسيدات: نفكر من الآن في مباراة مصر بكأس العرب

وائل غرز الدين-
وائل غرز الدين- مدرب المنتخب اللبناني لسيدات كرة القدم

أكد وائل غرز الدين، المدير الفني للمنتخب اللبناني لسيدات كرة القدم أن مباراة المنتخب اللبناني أمام نظيره التونسي بالجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، جاءت متكافئة بالرغم من محاولات لاعبات لبنان الوصول إلى المرمى التونسي.


وأضاف المدرب، في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، "اعتبرها نتيجة إيجابية بالنسبة للاعبات، ونفكر من الآن في المباريات المقبلة خاصة مواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل بحثا عن بطاقة التأهل للدور الثاني".


وأكد مدرب منتخب تونس أن لاعباته سعين لتسجيل هدف الفوز إلا أن الفرص كانت قليلة أمام المرمى. 


واختتم بقوله: "لم نكن نرغب في أن ندخل في حسابات الفرق الأخرى، كنا نريد أن نحصد 3 نقاط اليوم إلا أننا سننتظر مباراتنا مع كل من السودان ومصر بالمجموعة الاولى".


وتستضيف مصر البطولة على ملعب الشرطة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل بمشاركة 7 منتخبات عربية.


وتضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.

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