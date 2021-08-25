مدرب منتخب لبنان للسيدات: نفكر من الآن في مباراة مصر بكأس العرب

أكد وائل غرز الدين، المدير الفني للمنتخب اللبناني لسيدات كرة القدم أن مباراة المنتخب اللبناني أمام نظيره التونسي بالجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، جاءت متكافئة بالرغم من محاولات لاعبات لبنان الوصول إلى المرمى التونسي.
وأضاف المدرب، في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، "اعتبرها نتيجة إيجابية بالنسبة للاعبات، ونفكر من الآن في المباريات المقبلة خاصة مواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل بحثا عن بطاقة التأهل للدور الثاني".
وأكد مدرب منتخب تونس أن لاعباته سعين لتسجيل هدف الفوز إلا أن الفرص كانت قليلة أمام المرمى.
واختتم بقوله: "لم نكن نرغب في أن ندخل في حسابات الفرق الأخرى، كنا نريد أن نحصد 3 نقاط اليوم إلا أننا سننتظر مباراتنا مع كل من السودان ومصر بالمجموعة الاولى".
وتستضيف مصر البطولة على ملعب الشرطة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل بمشاركة 7 منتخبات عربية.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.