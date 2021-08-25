وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى لمشروع "السينما بين إيدك" بالإسكندرية

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهادات تخرج الدفعة الأولى من مشروع "السينما بين إيديك"، مؤكدة تكرار المشروع نظرًا لإقبال شباب المحافظة عليه، والذي سبق اختبار نجاحه في محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، ليصدر عنه فرق مسرحية.



ويعد مشروع "السينما بين إيدك" ضمن مبادرة "أبدا حلمك" الذي يستهدف تدريب الشباب بالمحافظات على مختلف فنون السينما، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وأقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بحضور الفنان تامر عبد المنعم المشرف على المشروع، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة وأحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا الثقافي.



وأضافت أن المشروع يتيح فرصة للموهوبين لاكتساب مهارات السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج عبر دورات دراسية، وورش عمل، ومحاضرات تُنفذ على يد نُخبة من أساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائي، سعيًا لإثراء المجال بثروة حقيقية من شباب مصر الموهوبين للتعبير عن أنفسهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية في نشر رسالة التنوير في المجتمع من خلال فن السينما أحد أكبر علامات تفرد وريادة مصر وأحد أهم معالم قوتها الناعمة.



بدوره، قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المشروع تحول من حلم إلى حقيقة بمساندة ورعاية وزيرة الثقافة، مؤكدًا عزم الجميع على استكمال المشروع في كافة محافظات الجمهورية بهدف تأهيل جيل جديد من السينمائيين الشباب.



يذكر أن مشروع "السينما بين إيدك" أطلقته وزيرة الثقافة، وبدأ أولى فعالياته بالإسكندرية، وتقدم له 154 شاب وفتاة وتخرج منه 97 خريج وخريجة بعد دراسة فنون السينما على أيدى عدد من المتخصصين.