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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: إصرار اللاعبين سر التتويج بالدوري.. والفوز بكأس مصر هدفنا التالي

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء، في الجولة الـ33 للمسابقة.


وشدد المدير الفني للزمالك - خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - على أنه سعيد بالأداء في مباراة أمس وبروح جميع اللاعبين، وإصرارهم على تحقيق الفوز، مضيفًا أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري؛ خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

 

وأوضح أنه سعيد بالتواجد في نادي الزمالك، ولا يفكر في الرحيل عنه، لافتا إلى أن الفريق يخطط للفوز ببطولة كأس مصر في الفترة المقبلة.


وأكد المدرب الفرنسي، أن الجهاز الفني يتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

 

ولفت إلى سعيه للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليًا بصفوف الفريق.

 

وأشار إلى أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد لكل من محمود الونش وأحمد سيد زيزو، وسيتم التجديد لـ"بن شرقي" في الفترة المقبلة، والزمالك يمتلك لاعبين معارين سيستفيد منهم في الموسم المقبل.

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