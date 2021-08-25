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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو: أُهدي لقب الدوري لجماهير الزمالك.. والمزيد قادم

زيزو
زيزو

أعرب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بتتويج الفريق بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية دون رد.


وقال زيزو - في تصريحاته عقب اللقاء- إنه يهدي لقب الدوري للجماهير البيضاء، لأنه بمثابة هدية لتعويض الفترة الماضية.


وأضاف زيزو، "جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم لحصد اللقب الغالي الغائب عن الفريق منذ 5 أعوام".


وعن عدم ظهوره بالمستوى المعروف عليه في بداية الموسم، قال إنه كان يطلب من المدير الفني السابق للفريق جايمي باتشيكو القليل من الراحة؛ لكنه كان يرفض ذلك ،ما أدى إلى ظهوره بشكل غير جيد في البداية.


واختتم زيزو حديثه، بأنه يتعهد لجماهير الزمالك بالمزيد من البطولات في الموسم الجديد سواء محليا أو إفريقيا.

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