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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف يحاول التخلص من زوجته أعلى الطريق الدائري في القطامية

حادث دهس
حادث دهس

أقدم موظف على التخلص من زوجته في منطقة القطامية؛ بعدما حاول دهسها بسيارته أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة القطامية؛ ليستولى على حقيبة يدها الخاصة، وبداخلها حافظة نقودها وهاتفها المحمول، وتركها ملقاة على الطريق ولاذ بالفرار.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليها من محافظة المنيا، وأن الزوج ارتكب الواقعة؛ بسبب احتفاظ زوجته، بوثائق تدين زوجها الهارب، وحين علم بذلك؛ أقدم على ارتكاب الجريمة.


وانتقلت قوة من قسم شرطة القطامية إلى المستشفى، واستمعت لأقوال الزوجة المجني عليها.

 

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الدائري النيابة العامة الطريق الدائرى محافظة المنيا قسم شرطة التحريات الاولية طريق الدائرى قسم شرطة القطامية

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