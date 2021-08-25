مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت

توفي عامل مصري؛ إثر سقوطه من علو، خلال قيامه بأعمال انشائية في الكويت، حيث انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وفتح تحقيق في الواقعة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، توجهوا إلى منطقة قبلة؛ فور تلقيهم بلاغاً من عمليات وزارة الداخلية في الكويت، عن سقوط من علو وإصابة في مبنى قيد الإنشاء.

وبحسب الصحيفة، اتضح أن الضحية من الجنسية المصرية، وتعرض لإصابات خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن "رجال الطب الشرعي حضروا إلى الموقع وقاموا برفع الجثة، وبالتحقيق الأولي تبين عدم وجود شبهة جنائية".

وأضاف المصدر أن "الضحية كان يقوم بعمله في تركيب الأخشاب وسقط من علو، وتم تسجيل قضية أحيلت إلى جهة الاختصاص في الكويت".