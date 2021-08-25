آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي افتتحت أمس، وتستمر حتى 5 سبتمبر.



واحتلت آية المركز الثالث عشر في السباق الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء، محققة زمن قدره 37,83 ثانية؛ لتودع منافسات سباق 50 متر حرة، حيث يتأهل للدور النهائي أفضل 8 لاعبين في التصفيات.



وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي “رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات”، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.