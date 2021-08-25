عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

آية أيمن
آية أيمن

ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي افتتحت أمس، وتستمر حتى 5 سبتمبر.


واحتلت آية المركز الثالث عشر في السباق الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء، محققة زمن قدره 37,83 ثانية؛ لتودع منافسات سباق 50 متر حرة، حيث يتأهل للدور النهائي أفضل 8 لاعبين في التصفيات.


وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي “رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات”، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

ترشيحاتنا

عمرو خطاب: ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بيعها أو تأجيرها|فيديو

زياد كحيل يودع سباق 200 متر بمنافسات السباحة في دورة الألعاب البارالمبية

يمنى دحروج : الاحتضان مسئولية مش تريند.. وهذا هو سر تدشين حملتي|فيديو

آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

6 لاعبين يحققون لقب الدوري المصري للمرة الثانية في تاريخهم مع الزمالك

لماذا زار عضوان في الكونجرس الأمريكي مطار كابول بشكل مفاجئ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ