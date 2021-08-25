زياد كحيل يودع سباق 200 متر بمنافسات السباحة في دورة الألعاب البارالمبية

ودع اللاعب زياد كحيل سباق 200 متر حرة فئة طبية 5، في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والمقامة حتى 5 سبتمبر.

واحتل زياد المركز الحادي عشر في السباق الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء، محققاً زمنًا قدره 3:04,85 دقيقة؛ ليودع منافسات سباق 200 متر حرة، حيث يتأهل للدور النهائي أفضل 8 لاعبين في الدور نصف النهائي.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي “رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات”، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

