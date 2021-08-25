الجمعية الطبية الأمريكية تدعو الشركات لإلزام موظفيها بتلقي لقاح كورونا

دعت الجمعية الطبية الأمريكية اليوم الشركات من القطاعين العام والخاص لاتخاذ الإجراءات الخاصة بجعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلزاميا كإجراء أساسي للسيطرة على الجائحة.

وقال جيرالد هارمون رئيس الجمعية ، التي تعد من أبرز الكيانات الطبية بالولايات المتحدة ، في تصريح له اليوم ، إنه بدون زيادة نسبة المواطنين الحاصلين على اللقاح فستظل المعركة ضد الفيروس لعديد من الأشهر أو ربما لسنوات قادمة.

وأضاف هارمون إن الوقت قد حان كي تتحد جهود القطاعين العام والخاص في البلاد للإنصات لصوت العلم وجعل تلقي اللقاح إلزاميا.

ويأتي هذا بعد موافقة الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية بصورة كاملة على اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر بما يدفع الكثير من الشركات لإلزامية تلقي اللقاح على موظفيها.