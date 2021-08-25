حدث ليلا|مصرع مصري بالكويت.. الزمالك: حققنا أصعب دوري..والخطيب للأعبي الأهلي: قصرنا معاكم.. الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب.. إعلان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة والنيل

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 25 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.
مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت
توفي عامل مصري إثر سقوطه من علو خلال قيامه بأعمال انشائية في الكويت، حيث انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق.
رئيس الزمالك: حققنا أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي توج بلقب الدوري الأصعب في تاريخ الكرة المصري.
قصرنا معكم.. الخطيب يواسي لاعبي الأهلي يعد فقدان درع الدوري
اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أمس، في ملعب خالد بشارة؛ عقب انتهاء مباراة الجونة، بالتعادل الإيجابي 3-3 في الدوري الممتاز.
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الساحلي وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي
آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية
ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي افتتحت أمس، وتستمر حتى 5 سبتمبر.
بعد عملية جراحية .. منة فضالي تغادر المستشفى وتشكر كل من ساندها
غادرت الفنانة الشابة منة فضالي المستشفى صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية أمس…
بسبب التلميحات المسيئة.. سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها في نقابة الممثلين
نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا…
الجزائر تكشف سبب قطع العلاقات مع المغرب
كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سبب قرار قطع العلاقات مع المملكة المغربية، قائلا إن الجزائر اضطرات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد نفاذ صبرها.
بيان عاجل من المغرب بشأن قطع العلاقات مع الجزائر
أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، قائلا إنه قرار "غير مبرر تماما" ومتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة.
تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل
تعهدت إثيوبيا، الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المشاطئة، وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
روسيا ترسل 4 طائرات لإجلاء رعايها من أفغانستان
قررت روسيا، اليوم الأربعاء، إرسال 4 طائرات عسكرية لإجلاء 500 من رعايها من أفغانستان، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.
بسبب منطاد.. احتراق محمية طبيعية في البرازيل | فيديو
أعلنت البرازيل، أن منطاداً تسبب باندلاع حريق ضخم في محمية طبيعية تقع على مقربة من مدينة ساو باولو، مشيرة إلى أن النيران أتت على أكثر من نصف مساحة المتنزه قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.
دراسة تكشف : انخفاض فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد «دلتا» إلى 66%
كشفت دراسة أمريكية أن فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبح متحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة.
لن نترك جنديا.. بايدن: جهود الإجلاء من أفغانستان مستمرة حتى نهاية أغسطس
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزم بلاده، استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان، حتى 31 أغسطس الجاري.