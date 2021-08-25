حدث ليلا|مصرع مصري بالكويت.. الزمالك: حققنا أصعب دوري..والخطيب للأعبي الأهلي: قصرنا معاكم.. الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب.. إعلان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة والنيل

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 25 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

توفي عامل مصري إثر سقوطه من علو خلال قيامه بأعمال انشائية في الكويت، حيث انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق.

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي توج بلقب الدوري الأصعب في تاريخ الكرة المصري.

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أمس، في ملعب خالد بشارة؛ عقب انتهاء مباراة الجونة، بالتعادل الإيجابي 3-3 في الدوري الممتاز.

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الساحلي وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي

ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي افتتحت أمس، وتستمر حتى 5 سبتمبر.

غادرت الفنانة الشابة منة فضالي المستشفى صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية أمس…

نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا…

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سبب قرار قطع العلاقات مع المملكة المغربية، قائلا إن الجزائر اضطرات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد نفاذ صبرها.

أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، قائلا إنه قرار "غير مبرر تماما" ومتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة.

تعهدت إثيوبيا، الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المشاطئة، وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

قررت روسيا، اليوم الأربعاء، إرسال 4 طائرات عسكرية لإجلاء 500 من رعايها من أفغانستان، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

أعلنت البرازيل، أن منطاداً تسبب باندلاع حريق ضخم في محمية طبيعية تقع على مقربة من مدينة ساو باولو، مشيرة إلى أن النيران أتت على أكثر من نصف مساحة المتنزه قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

كشفت دراسة أمريكية أن فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبح متحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة.

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزم بلاده، استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان، حتى 31 أغسطس الجاري.