صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس برفع كفاءة الطرق والمحاور

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى وأخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "حلول هندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبري، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين، وللقضاء علي الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية، ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه الرئيس، بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، خاصةً كوبري ٦ أكتوبر ومحوري الفنجري و٢٦ يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلي تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبري، تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف عن المواطنين بمنطقة غرب القاهرة، التي تعاني كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلاً عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كاف من كباري المشاة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة الكبري، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة».

وفي تناولها لنشاط الرئيس السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسي يستعرض مقترحات تطوير محور 26 يوليو"، أن الرئيس السيسي وجه بأن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لمجلسى الــنــواب والشيوخ بالعاصمة الإداريـــة الجديدة بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

وأوضح أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والــلــواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والــلــواء أمــجــد رمــضــان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طــارق الخضيرى والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بــســام راضـــى المتحدث باسم الرئاسة بقوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإداريــة الجديدة خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب فضلا عن مقار مجلسي النواب والشيوخ.

كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمــحــاور الجديدة بما فـي ذلــك تطوير الــطــريــق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتدادا إلى محافظة مطروح لا سيما الخدمات الأساسية.

وعــن جهـود استغلال الاستـراحات والأراضي على جانبي بعض المحاور على مستوى الجمهورية موجها في هذا الإطار بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات.

وفي الشأن التعليمي وتحت عنوان "اليوم انتهاء الأولى للتنسيق والنتيجة السبت"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في السابعة مساء اليوم ينتهي ماراثون طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد، بحد أدنى ٨٨٫٤١٪ للعلوم و٨٠٪ للرياضيات و٦٥٫٧٣٪ للأدبي، والبالغ عددهم ١١٨ ألفا و٢٨٠ طالبا، من بينهم ٢٢ ألفا و٩٥٤ طالبا بالشعبة العلمية، و١٦ ألفا و٢٩٣ بالرياضة، و٧٩ ألفا و٣٣ بالأدبي.

وأضافت الصحيفة أنه وصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى أمس الأول ١٠٥ آلاف طالب، وما زال هناك ما يقرب من ١٣ ألفا لديهم فرصة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا حتى مساء اليوم، سواء من خلال حواسبهم الشخصية، أو من خلال معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات الحكومية المتاحة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتحت عنوان "تدريب جوى للقوات المصرية والفرنسية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج ٢٠٠٠» و«رافال» و«إف ١٦» المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT.وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف علي أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

"منظومة محلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج ٢٠٠٠» و«رافال» و«إف ١٦» المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT.وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف علي أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "الأعلى للإعلام : تنظيم الإعلان عن وحدات العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أصدر قرارا بتنظيم الإعلانات الـتي تــنــشــرهــا مـخـتـلـف وســائــل الإعـــلام عــن الــوحــدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الحصول على تصريح كتابي من شركة العاصمة الإدارية الجديدة قبل بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البـدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية لــــه.

وتحت عنوان "منظومة محلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن توقيع اتفاقية مع شركة «سيمنس» الألمانية سيعطي دفعة قوية للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، لاسيما أن «الهـيدروجين الأخـضـر» يعد مستقبل الطاقة، وقال إن مصر لديها خطة لتطوير هذه الصناعة بالتزامن مع البرامج التى يطبقها الاتحاد الأوروبي حاليا في هذا الصدد، وأعرب عن تطلعه لترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى مشروعات ملموسة فى القريب العاجل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلــك جاء خـلال اجتماع مدبولى أمــس لبحث تــطــويــر صــنــاعــة الـهـيـدروجـــين الأخضـر في مصر بحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء ود. كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة بمصر، وعدد من مسئولي الشركة.

ولفتت إلى أن الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى، والدكتور محمد شاكر، شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة «سيمنس» للطاقة، حيث وقع عليها كل من المهندس جابر الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة سيمنس، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة – مصر.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الــوزراء قوله أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة الخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، والاهــتــمــام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثــروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.