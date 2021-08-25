ميدو : كارتيرون «معلم» هو اللي جاب الدوري

أشاد النجم أحمد حسام "ميدو"، بالفرنسي باتريس كارتيرون، بالمدير الفني لفريق الزمالك، بعد الحصول على بطولة الدورى هذا الموسم.



وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "50% من فوز الزمالك بالدورى هذا الموسم يعود إلى كارتيرون بسبب شخصيته القوية مع اللاعبين والحفاظ على الالتزام بين اللاعبين.. هذا ما حدث مع أحمد فتوح وعبد الله جمعة وجنش".



وأضاف: "كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك، ولكنه خلال فترة التوقف نجح فى إعادة الفريق بشكل مميز للغاية سواء على المستوى الفنى أو البدني؛ وهو يستحق الحصول على لقب (المعلم)”.

وتوّج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة 13 في تاريخه.

وحسم الزمالك، لقب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي، بعد ما رفع رصيده إلى 79 نقطة، يليه الأهلي الوصيف برصيد 73 نقطة.

