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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أمس الثلاثاء، وفدًا من المجلس القومي للمرأة بالأقصر، لبحث سُبل التعاون المشترك.

وبحث الجانبان تنظيم قوافل طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة بالأقصر لقرى حياة كريمة في كافة التخصصات على أن تهتم في المقام الرئيسي بصحة المرأة، وتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر بالجامعة، وإنشاء وحدة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

 

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من جانبه رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة، وأوصى بتكثيف الجهود لمناهضة زواج الفتيات المبكر، مُوجهًا بتسيير قوافل توعية بالقرى، كما قرّر تخصيص قاعة بالجامعة لإقامة فعاليات المجلس، مؤكدا أن الجامعة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المُمكنة.

وأشادت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، مقرر المجلس القومي للمرأة بالأقصر، بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس جامعة الأقصر، في سبيل خدمة المرأة الأقصرية والتي تمثلت في إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تدعم المرأة الأقصرية.

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة

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