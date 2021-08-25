بدون قصد .. سيدة تتصدر محركات البحث في العراق بسبب صورة

تداول رواد التواصل الجتماعي في العراق صورة لشابة تجلس في العربة الخاصة بدراجة والدها البخارية و هي تقوم بالمراجعة قبل دخول الإمتحان .

و بحسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية بالعراق، فإن مصور صحفي قام بالتقاط تلك الصورة دون أن تعلم الفتاة في طريقه إلى الإستاد للاستعداد لتصوير مباراة كرة قدم .

و بحسب ما تناقلته وكالات الأنباء، فإن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً، كانت تستعد لدخول الامتحان وتقوم بمراجعة أخيرة، و حينما عادت إلى المنزل اكتشفت أنها تتصدر محركات البحث .

لم تكن تعلم الفتاة أن أحدهم التقط لها صورة و هي تراجع قبل دخولها الإمتحان، و نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الإجتماعي و اصبحت مثال للهمة و الإجتهاد و المثارة، و ذلك ما أكدته تعليقات الرواد من النساء خصيصا.

قام المنتخب الوطني في العراق بإهداء الشابة قميصاً موقعاً من جميع لاعبي المنتخب، تعبيراً عن فخرهم بها .

مصور-فوتوغرافي