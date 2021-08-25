ما يحدث يشبه الخيال|شركة أمريكية تكشف عن سر كبسولة السفر لنقل البشر

مع بداية الوجود البشري، والإنسان يبحث في محيطه عن العلم والمعرفة والتجديد والتطوير، ثم حققت العلوم تطورها عبر عدة مراحل وأحداث كثيرة كان لها بالغ الأثر في تغيير العلوم للأبد، حتى هذه اللحظة ما يحدث لا يتخيله بشر من تطورات تفوق الخيال، ومن أحدثها نجاح تجربة لنقل البشر في كبسولات فائقة السرعة التي تنافس الطائرات بكل قوة.

ومن هنا قدمت شركة «فيرجن هايبرلوب» الأميركية، شروحا بشأن الطريقة التي تعتمدها كبسولات السفر التي تنافس الطائرات النفاثة، من أجل السير بسرعة تفوق ألف كيلومتر في الساعة.

كبسولة السفر

حيث كشفت الشركة سر كبسولة السفر التي تصل سرعتها إلى 1078 كيلومترا في الساعة، وهو ما يضاهي سرعة الطائرات النفاثة.

وأضافت الشركة يمكن أن تقل الكبسولة 22 شخصا، وهي تحتاج إلى السير في أنبوب شبه فارغ من الهواء، من خلال آلية الدفع الكهربائي.

تحول ثوري في النقل على الأرض

وأشارت الشركة أن هذا المشروع الطموح يسعى إلى تسيير كبسولات داخل أنبوب فارغ، من أجل إحداث تحول ثوري في النقل على الأرض.

ويشير الخبراء، إلى أن سرعة كبسولة السفر تزيد بواقع عشر مرات عن سرعة القطار المغناطيسي المعلق المعروف اختصارا بـ «ماغليف».

الكبسولات تتفوق على القطارات

حيث بوسع هذه الكبسولات الثورية أن تتفوق على القطارات الأسرع الموجودة حاليا في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.

وتتمتع كبسولة السفر بتقنية الرفع المغناطيسي، وهذا الأمر يحد من السحب الدينامي للهواء، فلا تقوم هذه المركبات بملامسة المسار الذي تسير عليه، وإذا تمكنت هذه الكبسولة من السير بالسرعة المخطط لها، فإنها ستكون أسرع من طائرات نفاثة كثيرة.

وهذه الكبسولات الناقلة يمكن أن تنفصل، وهو الأمر الذي سيسمح بأن يتوقف بعضها، فيما تواصل أخرى مسيرها.

ومن شأن هذه المركبات الثورية أن تتيح سفر عشرات الآلاف من الأشخاص في كل ساعة واحدة، كما أنه سيعفو كثيرين من أعباء المطارات، وخاصة عند السفر داخل البلد الواحد.

كبسولات منخفضة التكلفة

ومن مزايا كبسولة السفر أنها منخفضة التكلفة، فضلا عن كونها بدون انبعاثات، بينما يشكو العالم بأسره تبعات التغير المناخي.

وقالت الشركة إنها تعمل من أجل الحصول على شهادة السلامة بحلول العام 2025 والعمليات التجارية بحلول العام 2030.