كوريا الجنوبية: تسجيل 2155 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل ألفين و155 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 241 ألفا و439 إصابة.

وأفادت الوكالة في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، بأنه تم أيضا تسجيل 9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و237 حالة وفاة.

وأوضحت أن 26.7 مليون شخص أو 52.0% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، قد تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى يوم أمس الثلاثاء، من بينهم 397,167 شخصا بالأمس.

