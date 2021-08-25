تهاني أوروبية وعربية للزمالك بعد التتويج بالدوري

قدمت مجموعة من الأندية العربية والأوروبية التهاني، لنادي الزمالك، وذلك بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري، للمرة رقم 13 في تاريخه.

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة أمس الثلاثاء، بفوزه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للبطولة.

وحسم الزمالك، لقب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي، بعد ما رفع رصيده إلى 79 نقطة، يليه الأهلي الوصيف برصيد 73 نقطة.

شيفيلد يونايتد

- “فرسان ميت عقبة يزلزلون القاهرة.. تهانينا فوزكم بالدوري المصري للمرة الـ 13"



ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي

"بعد أن تعصى الدوري لسنين ، ينحني اللقب أمام القلعة البيضاء.. ألف مبروك لنادي الزمالك المصري تتويجهم ببطولة الدوري المصري".

نادي قاديش الإسباني

الوداد المغربي

ألف مبرووك ! يهنئ نادي الوداد الرياضي أشقائه في نادي الزمالك المصري على تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2020-2021".



نادي الانتصار السعودي

الدوري كان سالك .. مبروك يا #الزمالك



النصر الإماراتي

من زمالك الامارات إلى زمالك مصر.. نبارك لكم فوزكم ببطولة الدوري

نادي الباطن السعودي

مبروك لنادي الملوك