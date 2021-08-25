بفرمان البدري .. رمضان صبحى يقود بيراميدز أمام مصر للمقاصة اليوم

يعود رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز للمشاركة مع فريقه من جديد خلال مواجهة مصر للمقاصة اليوم بملعب الجبل الأخضر فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدورى الممتاز .



وشهدت الأيام القليلة الماضية انتظام رمضان صبحي فى تدريبات بيراميدزبعد غياب طويل منذ عودته من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.



وعلم صدى البلد أن حسام البدري المدير الفنى لـمنتخب مصر لعب دورا رئيسيا فى عودة رمضان صبحي للمشاركة فى بيراميدز بعد أن اشترط مشاركته وعودته للتدريبات من جديد للانضمام إلى قائمة منتخب مصر والتواجد فى المعسكر المقبل للفراعنة .



ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين مهمتين أمام أنجولا والجابون والمقرر إقامتهما 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.





وفى الإطار ذاته ، أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مصر المقاصة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مصر المقاصة في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس