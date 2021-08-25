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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون إماراتي إسرائيلي لتحويل طائرات الركاب بوينج 777 إلى شحن جوي

تعاون إماراتي اسرائيلي
تعاون إماراتي اسرائيلي

أعلنت الاتحاد الهندسية، أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى الشرق الأوسط، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز  بوينج 777-300ER.

وفي عام 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران عن إطلاق برنامج بوينج 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن ويطلق عليه The Big Twin’ في إشارة إلى إمكانياته في تحويل أكبر طائرات شحن ثنائية المحرك.

وفيما ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع الطيران، أسهمت عمليات الشحن في معادلة الخسائر، بفضل الدور الحيوي الذي قامت به في تسهيل حركة التجارة الدولية. وعليه، أظهرت توقعات الصناعة زيادة في حجم الطلب على طائرات الشحن عريضة البدن ذات القدرة الاستيعابية طويلة المدى.

وفقا لبنود الشراكة بين الإمارات وإسرائيل، فإنه من خلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم الاتحاد الهندسية بتسهيل خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "لا تعتبر طائرات بوينج 777-300ERSFجاذبة للعملاء فحسب، بل إنها أيضاً تمثل نجاحاً تقنياً كبيراً وذلك لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، كما أنها تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا.

كما صّرح بواز ليفي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء: “أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في منطقة الخليج، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم”.

وأضاف: "يمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية في دول الخليج، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة."

واعتبر يوسف ميلامد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة إسرائيل لصناعات الفضا، الاتفاقية إضافة جديدة للعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج. موضحا أنه سيتم إبرام اتفاقيات إضافية مع الشركات في المنطقة في أعقاب هذه الاتفاقية. 

الاتحاد الهندسية شركة إسرائيل لصناعات الفضاء بوينج 777-300ER طائرات بوينج 777 دول الخليج

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