الأولمبية تهنئ الزمالك بالحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي ومجلس إدارة اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمنافسة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري الممتاز لكرة القدم متمنيا للفريق دوام التوفيق.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التحية لجميع فرق الدوري الممتاز لكرة القدم على الأداء المميز طوال الموسم رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها المسابقة بسبب تحديات فيروس كورونا، معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات، وأن تستمر الروح الرياضية سائدة بين الجميع في كل المنافسات الرياضية.

على جانب آخر، أعرب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق على الإنتاج الحربي والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز، ليتوج رسميا بطلا للمسابقة قبل الجولة الأخيرة.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن الفريق مر بظروف صعبة طوال الموسم سواء على المستوى الإداري أو الفني، ولكن الفريق صب تركيزه فقط داخل الملعب من أجل حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير.

ووجه المدرب العام التحية للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بالدوري، مشيرا إلى أن الفريق حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأكد أسامة نبيه أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة، وأنها كانت وما زالت خلف الفريق في كل الأوقات وكان لا بد من إسعادهم بحصد لقب الدوري.

واختتم تصريحاته قائلا إن الفريق هو النجم خلال الموسم ولا يوجد نجم واحد، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.



